Was für ein Schreck! Paulina ließ Hund von Schwester Victoria Swarovski entwischen

Den Platz im Showgeschäft streitig machen wird sie ihrer großen Schwester aber sowieso nicht. "Ich halte mich in dem Fall lieber im Hintergrund und feuere meine Schwester an. Ich finde es super, wie sie es macht und bewundere sie immer, mit welcher Lockerheit sie das alles schafft. Ich könnte das, glaub’ ich, so nicht. Ich gehe dafür umso mehr in der Innenarchitektur und Kunst auf. Das ist einfach etwas, was mir große Freude bereitet."

Aus diesem Grund hat Paulina auch ein Innenarchitektur-Studium in London begonnen und modelt nebenbei. Wegen Corona musste sie ihre Wohnung aber aufgeben und bringt das Studium nun von Österreich aus zu Ende.

Währenddessen geht Victoria ganz in der Glamourwelt des Showgeschäfts auf, sieht sich aber gerade für ihre "Let’s Dance"-Moderationen immer mit heftigen Kommentaren in den sozialen Medien konfrontiert. "Für konstruktive Kritik bin ich immer offen und nehme mir diese natürlich auch zu Herzen. Hass und unangemessene Kommentare lese ich erst gar nicht. Letztlich wirst du es nie allen recht machen können."