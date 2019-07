Victoria Swarovski zahlte Handy-Dieb 500 Euro

Also cruiste sie in die Hauptstadt, traf dort in der Einkaufsstraße auf den Dieb und forderte von ihm ihr Handy zurück. Ganz so "billig" sollte das allerdings nicht werden. Er wollte nämlich 500 Euro Lösegeld von ihr. Sie zahlte - und bekam dann ihr Smartphone wieder.

Eines hat Victoria Swarovski auf jeden Fall aus dieser Geschichte gelernt: "Seitdem mache ich jeden Tag ein Back-up."