Swarovski-Sause: Fionas Sohn Arturo lud zur Pre-Hochzeits-Party

Was für ein Aufgebot an hochkarätigen Gästen! Fiona Pacifico Griffini-Grassers Sohn Arturo gibt ja heute Samstag seiner schönen Sophia Doyle in Wien das kirchliche Jawort. Aber zuvor, nämlich Freitagabend, lud das Paar zur edlen Pre-Hochzeits-Party ins Palais Rasumofsky.