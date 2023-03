FTX-Kollaps löst Domino-Effekt in Kryptobranche aus

Mit der Kryptobank Silvergate ist ein weiteres Unternehmen in den Strudel der FTX-Affäre geraten. Der Kollaps der Handelsplattform FTX bringt zahlreiche Kryptofirmen, die geschäftlich eng miteinander verwoben sind, in die Bredouille. Einige von ihnen schlitterten in den vergangenen Monaten in die Insolvenz.

Kunden zogen Gelder ab

Nachfolgend eine Auswahl derjenigen Firmen, die Angaben zu ihrem Engagement bei FTX beziehungsweise Alameda, dem Brokerhaus des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried, gemacht haben:

Kunden der Kryptobank Silvergate hatten nach Angaben vom November 2022 weniger als 10 Prozent der insgesamt knapp 12 Mrd. Dollar (aktuell 11,2 Mrd. Euro) schweren Einlagen in FTX gesteckt. Ausstehende Kredite der Börse gebe es nicht. Anleger zogen dennoch bis zum Jahresende 2022 mehr als 8 Mrd. Dollar bei Silvergate ab. Daraufhin kündigte die Firma den Abbau von 200 Stellen an. Das sind 40 Prozent der Belegschaft. Anfang März 2023 stellte Silvergate wegen milliardenschwerer Verluste den eigenen Fortbestand infrage.