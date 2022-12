2022: Talfahrt der Kryptowährungen

Daher rasselte der Kurs für Bitcoin in der zweiten Jänner-Hälfte auf unter 33.000 US-Dollar. Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine bewahrheiteten sich die Ängste - und der Bitcoin blieb weiterhin unter Druck. Dass El Salvador den Bitcoin zuvor als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert hatte, konnte daran auch nichts ändern.

Ruf nach Regulierung wurde lauter

Aber auch das entschiedene Vorgehen der US-Notenbank Fed, die Inflation über kräftige Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, verfehlte seine Wirkung an den Kryptomärkten nicht. Denn bei höheren Zinsen wenden sich Anleger von riskanteren Anlagemöglichkeiten ab und investieren lieber in Dollar. Und zu den riskanteren Anlagemöglichkeiten gehört alleine schon aufgrund der hohen Volatilität der Bitcoin.

Zudem wurde 2022 der Ruf nach einer Regulierung der digitalen Währungen immer lauter. Mit 1. März trat die Kapitalertragssteuer für Kryptowährungen in Kraft. Und Notenbanken forderten eine stärkere Regulierung dieser Märkte. Die EU hat sich zumindest auf den Namen des Regelwerks geeinigt, dass Ende nächsten Jahres in Kraft treten sollte: "Markets in Crypto Assets".