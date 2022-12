Ermittlung gegen Krypto-Firmen

Die wichtigsten europäischen Börsen dürften am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 wird 0,4 Prozent im Minus bei 3.950 Zählern erwartet. Auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt können erst einmal nicht auf Nikolaus-Geschenke hoffen, eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 14.426 Punkte. Damit bliebe der DAX in der seit Mitte November laufenden Konsolidierungsspanne. Er hatte in der vergangene Woche mit 14.584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht und zu Beginn der neuen Woche geschwächelt hatte. Das damalige Zwischenhoch bei 14.709 Punkten bleibt die Orientierungsmarke nach oben.

Rückenwind von den Übersee-Börsen ist erneut nicht zu erwarten. Am US-Markt hatte es am Vortag einen deutlicheren Rücksetzer auf hohem Niveau gegeben, und in Asien zeichnete sich am Morgen nach dem starken Wochenstart in China und Hongkong kein klarer Trend ab.

Weitere Meldungen: