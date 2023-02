Ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried zog es in den effektiven Altruismus

„Look, I screwed up“ („Schaut, ich hab's vermasselt“), sagt Sam Bankman-Fried (SBF) noch vergangenes Jahr als seine Kryptowährungsbörse FTX Betrug und Geldwäsche vorgeworfen wurden. Der Tycoon der Kryptowährung wurde dann auf den Bahamas verhaftet.

Der Ex-FTX-CEO soll gesetzeswidrig gehandelt haben, indem das Unternehmen Kundengelder an SBFs Handelsfirma, Alameda Research, verliehen hat. Das Unternehmen meldete im November 2022 Insolvenz an, nachdem acht Milliarden Dollar „verschwunden“ sind. SBF erklärte in einem New York Times Interview, dass es an riesigen Managementfehlern und einer schlampigen Buchführung gelegen hat.