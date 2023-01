Fast 700 Millionen Dollar von FTX-Gründer beschlagnahmt

In den USA haben Bundesstaatsanwälte im Jänner fast 700 Millionen Dollar an Vermögenswerten des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried beschlagnahmt. Aus einer Gerichtsakte ging am Freitag (Ortszeit) hervor, dass sich dieser Wert größtenteils aus Robinhood-Aktien zusammensetzt.

Das US-Justizministerium hatte die Beschlagnahmung der Robinhood-Aktien Anfang des Monats bekanntgegeben und am Freitag eine vollständigere Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte vorgelegt. Darunter befindet sich auch Bargeld bei verschiedenen Banken sowie Vermögenswerte, die bei der Krypto-Börse Binance hinterlegt waren. Die beschlagnahmten Robinhood-Aktien im Wert von etwa 525 Millionen Dollar waren zuvor Gegenstand von Streitigkeiten zwischen Bankman-Fried, FTX und dem bankrotten Krypto-Kreditgeber BlockFi.

Betrugs-Anklage

Bankman-Fried wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen zu haben, um die Schulden seines auf Kryptowährungen ausgerichteten Hedgefonds zu begleichen. Nun

muss er sich vor einem New Yorker Gericht wegen Betrugs verantworten. Der 30-Jährige plädierte bei einer ersten Anhörung auf „nicht schuldig“. Der Prozess gegen ihn ist für Oktober

angesetzt.