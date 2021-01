Früherer Verbund-Chef Anzengruber berät ÖBAG

Der frühere Verbund-Vorstandschef Wolfgang Anzengruber wird Teil des Beteiligungskomitees der ÖBAG - ein beratendes Organ, das etwaigen neuen Beteiligungen oder Garantien zustimmen muss. Die Staatsholding will so ihre Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien sowie Zukunftsthemen stärken, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

"Die ÖBAG hat eine historische Chance, wichtige Kursanpassungen einzuleiten und so entscheidend zur Weiterentwicklung der österreichischen Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen", wurde Anzengruber zitiert. "Ich freue mich, meine Erfahrungen in enger Zusammenarbeit mit der ÖBAG im Sinne des Standorts Österreich weiterzugeben." ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid hob die Qualifikationen Anzengrubers in den Bereichen Infrastruktur und erneuerbare Energien hervor.

Beteiligungskomitee

Das Beteiligungskomitee, in das Anzengruber einzieht, wurde im Zuge der Reform der früheren ÖBIB zur ÖBAG geschaffen. Es fungiert als unabhängiges Expertengremium und hat eine beratende Funktion - für den Vorstand, den Aufsichtsrat und auch Minister. Etwaige Zukäufe oder das etwaige Eingehen von Garantien braucht die Zustimmung des Beteiligungskomitees. Es besteht grundsätzlich aus fünf bis neun Mitgliedern.