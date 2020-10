Prominente Neuzugänge bei Staatsholding ÖBAG

Der Abgang des Kapitalmarktexperten Bernhard Perner zur staatlichen Covid-Finanzierungsagentur Cofag hat in der ÖBAG eine ziemliche Lücke hinterlassen. ÖBAG-Chef Thomas Schmid rüstet die Staatsholding nun fachlich auf und holt zwei Top-Experten an Bord.

Eine internationale Blitzkarriere legte Maximilian Schnödl, 37, hin. Der Digitalisierungsexperte wird in der ÖBAG für die Strategie zuständig sein. Schnödl übersiedelt von der US-Westküste wieder nach Österreich zurück. Er war seit 2018 CEO von Springbook Software, einer Bezahlplattform in mehr als 1000 US-Städten. Zuvor war Schnödl im Vorstand von Accela, dem größten US-Anbieter von E-Government-Lösungen für 275 Millionen Bürger. Gestartet war Schnödl bei der Deutschen Bank in Frankfurt, Moskau, New York und San Francisco.

Der Harvard-Absolvent ist seit dem Sommer Vize-Aufsichtsratsvorsitzender der ebenfalls zur ÖBAG gehörenden teilstaatlichen Post. Außerdem ist er im Aufsichtsrat des Bundesrechenzentrums und bei Springbook Software.

Pölzl-Nachfolger?

In Insiderkreisen wird bereits spekuliert, ob Schnödl Post-Chef Georg Pölzl nach dessen planmäßigen Abgang beerben könnte. Dafür müsste sich Schnödl allerdings noch längere Zeit gedulden, Pölzls Vertrag war erst im September 2019 verlängert worden.