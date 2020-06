ÖBAG-Chef war beim Drogentest

Gegen Schmid wird neben etlichen anderen Beschuldigten auch in der umfangreichen Casinos-Affäre ermittelt. Dieses Verfahren sei laut Kern für die ÖBAG jedoch weniger relevant als der Drogen-Verdacht.

Kern verteidigt nach wie vor den vielfach kritisierten Status von Schmid als Alleinvorstand, der in der Satzung festgeschrieben ist. Die Frage eines zweiten Vorstands sei „erstens Eigentümersache und zweitens hat aus meiner Sicht der Alleinvorstand bisher ausgezeichnet funktioniert“.

Diese Sicht teilen jedoch nicht alle Aufsichtsräte. Nicht günstig für die ÖBAG, dass Schmids rechte Hand, Bernhard Perner, ausgerechnet jetzt in die Corona-Finanzierungsagentur Cofag abgewandert ist. Anzunehmen, dass bei einer Aufstockung des ÖBAG-Vorstand die Grünen eine Position beanspruchen werden.

Die Opposition hat sich schon länger auf Schmid eingeschossen. Alle drei Parteien forderten bei Bekanntwerden der Drogen-Vorwürfe wieder seinen Rücktritt.

Milliarden-Werte in der Staatsholding

Die Staatsholding hält für die Republik Anteile an elf Unternehmen, der aktuelle Wert der Beteiligungen summiert sich auf 21,1 Milliarden Euro. Die ÖBAG ist an den Börse-Schwergewichten OMV, Telekom Austria, Post sowie an den Bundesimmobilien (100 Prozent) und den Casinos beteiligt.

Aufsichtsrat

Kapitalvertreter sind Helmut Kern, Karl Ochsner, Günther Helm, Christian Ebner, Susanne Höllinger und Iris Ortner.