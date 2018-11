Fritz Prinz: „Die Leidenschaft, mit Erfindungen die Welt zu verbessern“

Zur Person

Fritz Prinz wurde 1950 in Wien geboren und studierte Physik an der Uni Wien, wo er 1975 promovierte. Von 1976 bis 1980 war als Assistent an der Universität Wien und am MIT ( Massachusetts Institute of Technology) tätig. 1981 übersiedelte er in die USA, wo er an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh tätig war. 1994 wechselte er an die Stanford-Universität. Sein Fokus liegt auf der Mikro- und Nano-Forschung im Energie- und Biologiebereich. Er forscht an neuen Materialien und Methoden zur effizienten Umwandlung und Speicherung von Energie.

Das Unternehmen

Das im Jahr 2010 vom Inder Jagdeep Singh in San Jose ( Kalifornien) gegründete Start-up QuantumScape arbeitet an der Weiterentwicklung von Akkus. Die sogenannten Feststoffbatterien könnten in mehreren Jahren die Lithium-Ionen-Akkus als Energiespeicher in E-Autos ablösen. Sie versprechen eine Reichweite von mehr als 700 Kilometer. Vor dem Jahr 2025 ist mit dieser neuartigen Technologie in E-Autos aber nicht zu rechnen. Im Juni des Jahres ist VW mit 100 Mio. Euro in das Start-up eingestiegen mit dem Ziel, das erste Zugriffsrecht auf Entwicklungen zu erhalten.