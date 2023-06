Fragwürdige Pleite des bekannten Ex-Lobbyisten Walter Meischberger

Seit dem Urteil im Buwog-Prozess im Dezember 2020 hat man von Karl-Heinz Grassers Trauzeugen und Ex-Lobbyisten Walter Meischberger nichts bis gar nichts mehr gehört. Der frühere FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger fasste sieben Jahre Haft aus, die nicht rechtskräftig sind, weil ein Rechtsmittel eingelegt wurde.

Jetzt taucht der Name Meischberger in der Insolvenzdatei des Justizministeriums auf. Dort heißt es, dass über „Ing. Walter Johann Meischberger, Jahrgang 1959, als unbeschränkt haftender Gesellschafter der SPORT PRO SHOP Handelsges.m.b.H. NfG KG mit Sitz in 2111 Seebarn ein Konkursverfahren“ am Landesgericht Korneuburg eröffnet wurde.