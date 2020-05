Brisante Details bei Meischbergers Agentur-Pleite

So habe das Finanzamt „betreffend den Zeitraum 2003 bis 2008 Zahlungen der Agentur Zehnvierzig von Rechnungen der FPÖ-Parteizeitung „Neue freie Zeitung“ als „freiwillige Zuwendungen“ der Schuldnerin eingestuft, da ein nachvollziehbarer Leistungsinhalt nicht festgestellt werden konnte. „Aus diesem Grund wurden die von der Agentur geltend gemachten Vorsteuerabzüge nicht anerkannt“, heißt es darin weiter. Weiters soll vom Finanzamt eine Rechnung der Agentur an die UBM Realitätenentwicklung AG aus dem Jahr 2005 betreffend die angebliche Vermittlung und Anpassungen eines Mietvertrages bezüglich eines Hotels in München in Höhe von brutto 600.000 Euro als „ Scheinrechnung“ qualifiziert werden.

"Abermals konnte das Finanzamt keine der Rechnung zu Grunde liegende Leistung der Schuldnerin feststellen", heißt es im Bericht. "Gemäß der Erhebungen des Finanzamtes soll tatsächlicher Leistungsgegenstand offenbar eine Provisionszahlung im Zusammenhang mit dem erfolgten Abschluss eines Mietvertrages seitens des Finanzamtes für den 11. Bezirk in Wien in einem vom Bauunternehmen PORR errichteten Objekt gewesen sein."