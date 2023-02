Zu den Anlegern von IFM GIF gehören laut Aussendung eine Vielzahl von Pensionsfonds und institutionellen Anlegern in Großbritannien, Europa, Australien, den USA, Kanada und Asien. In Medien wurde zuletzt spekuliert, ob sich russisches Kapital hinter den verschachtelten Konstruktionen verbirgt. IFM hatte das in Abrede gestellt. Man habe "keine direkten Investoren oder Investitionen, die auf globalen Sanktionslisten aufgeführt sind". Auch in Russland habe man "kein direktes Engagement".

Die beiden Bundesländer Wien und Niederösterreich, die mit ihren Flughafenbeteiligungen ein Syndikat bilden, besitzen jeweils 20 Prozent plus vier Aktien am Airport. Gemeinsam mit der Mitarbeiterstiftung des Flughafens kommen sie auf 50 Prozent plus acht Aktien.