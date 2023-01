FMA: Verbesserungsbedarf bei Nachhaltigkeitsrisiken am Finanzmarkt

Dies geht aus der aktuellen FMA-Analyse zur Ber├╝cksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken auf dem ├Âsterreichischen Finanzmarkt hervor, bei der ein repr├Ąsentatives Sample von der FMA beaufsichtigter Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Wertpapierfirmen, Asset Manager sowie Betrieblicher Vorsorgekassen befragt wurde. Bemerkenswert sei auch, dass bei den Nachhaltigkeitsrisiken Klima- und sonstigen Umweltrisiken praktisch geschlossen gro├če Bedeutung (96 Prozent bis 100 Prozent) beigemessen wird, sozialen Risiken und Risiken der Unternehmensf├╝hrung hingegen signifikant eine geringere (63 Prozent bis 80 Prozent); letzteres insbesondere von Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Asset Managern.

"Den Finanzm├Ąrkten wird beim Umstieg auf eine klimaneutrale Wirtschaft eine besondere Bedeutung zugemessen. Sie sollen die Finanzmittel in nachhaltige, klimaschonende Investitionen lenken. Dementsprechend sind die Finanzdienstleister in den kommenden Jahren besonders gefordert, die Nachhaltigkeitsrisiken effektiv zu managen," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard M├╝ller: "Wir setzen daher als FMA hier einen unserer Aufsichts- und Pr├╝fschwerpunkte."