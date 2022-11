Grüne Depots sind zukunftsfit

Anleihen feiern ein Comeback

Nachdem die überbordende Inflation in den USA, aber auch in Europa den Volkswirtschaften zu schaffen macht, haben die Notenbanken reagiert und die Leitzinsen deutlich nach oben geschraubt. Szeiler: „Ich gehe davon aus, dass 2023 zumindest für die Anleihen wieder ein freundlicheres Jahr wird, weil wir einerseits durch die Rendite- und Zinsanstiege eine bessere Basis haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Außerdem befürchte ich, dass die Notenbanken überschießen, dass sie zu viel machen und zurückrudern müssen. Das heißt, dass sich die Wirtschaft abschwächt, aber eine abschwächende Wirtschaft unterstützt die Rentenmärkte.“ Nachdem die Anlageklasse-Anleihen in den vergangenen Jahren eine eher untergeordnete Rolle spielte, müssen sich auch die Fondsgesellschaften beim Thema Nachhaltigkeit im Bereich Anleihen neu ausrichten. „Bislang war die Bewertung von Staaten eine Schwachstelle im Nachhaltigkeitsprozess. Sie ist aber wichtig, weil viele unserer Fonds in Staatsanleihen investieren. Daher haben wir einen eigenen Staatsanleihen-Indikator entwickelt, mit dem wir die Länder nach ESG-Kriterien bewerten. Dabei fließt beispielsweise positiv ein, wenn sich ein Staat in Richtung mehr Nachhaltigkeit transformiert“, so Szeiler.

Verhalten positive Aktienaussichten. Was aber die nächsten Monate im Bereich Aktien bringen werden, ist derzeit schwer abzuschätzen. Zu groß sind die aktuellen Unsicherheiten über die weitere Entwicklung in der Ukraine und in China, aber auch beim Thema Inflation. Daher sollte man eher defensive Werte ins Depot packen. Infrastruktur könnte ein starkes Anlagethema werden, weil Infrastruktur in allen Bereichen aufgebaut wird: sowohl bei klassischen Bauprojekten als auch im technischen Bereich wie in dem der Telekommunikation-Netze. Das Thema Digitalisierung und IT bleibt ebenso auf der Agenda. Und auch Nachhaltigkeit bleibt branchenübergreifend ein Megatrend. Szeiler: „Der jungen Generation ist Nachhaltigkeit sehr wichtig und alle Unternehmen, die die Welt nachhaltiger machen, sei es durch Klimaschutz, Artenerhalt oder Ernährung und Gesundheit, werden profitieren. Sicher ist, dass die Titelauswahl von enormer Bedeutung ist und es in diesem Umfeld sehr sinnvoll ist, dies – beispielsweise in Form eines Fondsinvestments – den Profis zu überlassen.“