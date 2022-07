Flugzeugbauer buhlen wieder um Aufträge

Die Pandemie scheint bis auf Weiteres vorbei zu sein und die Reisebranche nimmt wieder Fahrt auf. Die Passagierzahlen klettern steil nach oben; steiler, als von vielen erwartet, was sich, wie mehrfach berichtet, in teils chaotischen Zuständen an Flughäfen äußert. Die Fluglinien sind derzeit nicht nur hektisch auf der Suche nach mehr Personal. Sondern sie reaktivieren auch wieder eingemottete Jets.

Dem nicht genug: Sie investieren wieder in die Modernisierung ihrer Flotten. Das ist auch auf der weltgrößten Flugzeugmesse im britischen Farnborough zu beobachten, die am Montag begonnen hat.