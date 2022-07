Streikwelle in beliebtem Urlaubsland Italien

Versp√§tungen, gecancelte Fl√ľge und Streiks: Vor diesem Szenario stehen Millionen von Italienern, die am kommenden Wochenende in den Urlaub fliegen wollen sowie ausl√§ndische Urlauber. Am Sonntag planen die italienischen Piloten und Flugbegleiter von Ryanair, Volotea Malta Air und Crewlink erneut einen Streik.

"Nach den Arbeitsausst√§nden am 8. und 25. Juni hat Ryanair noch keinen Dialog mit den Gewerkschaften √ľber die Probleme aufgenommen, unter denen die Besatzung seit Monaten leidet", kritisierten die Arbeitnehmerorganisationen. Sie beklagten unter anderem die schlechten Arbeitsbedingungen des Flugpersonals an Bord von Langstreckenfl√ľgen. Die Verbraucherverb√§nde Codacons, Unc und Assoutenti drohen Beschwerden und Klagen zum Schutz der Flugpassagiere einzureichen.

Tourismusminister will Streik verbieten

In einem Schreiben an den Chef f√ľr das Streikrecht, Francesco Santoro Passarelli, forderte Tourismusminister Massimo Garavaglia, dass es zur zwangsm√§√üigen Arbeitseinberufung des Flugpersonals kommen solle, falls es in den Streik tr√§te. Man m√ľsse um jeden Preis Unannehmlichkeiten f√ľr den Tourismussektor vermeiden, der sich gerade erst erhole.