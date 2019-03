Flughafen Wien: Wie eine verschlafene Gemeinde die dritte Piste blockieren will

"Schlichtweg lächerlich"

Und der Flughafen-Anwalt hat noch einen weiteren Seitenhieb gegen die Gemeinde parat. "Einer österreichischen Gemeinde ist es sicherlich zuzumuten, sich zeitgerecht durch ihre Organe bzw. Organwalter über anhängige Genehmigungsverfahren zu informieren. Das umso mehr, als es sich bei der dritten Piste um eines der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte handelt, über das auch bereits damals ausführlich in allen Tagezeitungen sowie in Rundfunk und Fernsehen berichtet wurde und gleichsam Tagesgespräch"war", schreibt der Flughafen-Anwalt am 1. März 2019 an das Bundesverwaltungsgericht. "Die Art und Weise der Kundmachung für das Unterbleiben der Beteiligung an einem der wichtigsten UVP-Projekte in Österreich verantwortlich zu machen ist schlichtweg lächerlich."