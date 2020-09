Flughäfen mit so wenigen Passagieren wie zuletzt 1989

Auch wenn die Krise die positive Folge hat, dass weniger Schadstoffe ausgestoßen werden, denkt die Politik bereits an die Zeit danach. So will Deutschland Plänen des Umweltministeriums zufolge erstmals Fluggesellschaften zum Tanken von -freiem Treibstoff verpflichten. Bis 2030 müssten mindestens zwei Prozent des getankten Kerosins aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, heißt es in einem Gesetzesentwurf des Ministeriums.

Bis 2028 sollte es ein Prozent und bis 2026 ein halbes Prozent sein. Die Treibstoffe müssten „nicht-biogenen“ Ursprungs sein. Das heißt, die von den Fluggesellschaften wie Lufthansa bereits früher erprobten Biokraftstoffe aus Pflanzen dürfen nicht eingesetzt werden. Denn diese benötigen zusätzliche Ackerflächen, was die Zerstörung von Wald- und Wiesenflächen bedingt. Eine Alternative sind synthetische Kraftstoffe (auf Basis von Kohlenwasserstoff), die durch erneuerbare Energie gewonnen werden.

Der Gesetzesentwurf hat eine erste Abstimmung in der Regierung mit dem Kanzleramt passiert. Die endgültige Einigung in der Regierung steht aber noch aus. klee