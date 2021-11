Fleischwerke Marcher: „Rekordpreise sind ein globales Phänomen“

Fleisch wird um den Globus geschickt. Sie exportieren Schweinefleisch nach China.

Vor allem jene Teile, die in Europa keinen Absatz finden – fettere Teile, Knorpelleisten, Knochen mit Fleischteilen.

Statistisch gesehen wird jedes zweite Schwein auf der Welt in China gemästet. 2018 hat die afrikanische Schweinepest einen Großteil der chinesischen Bestände ausradiert. Nachwirkungen?

Vor zwei Jahren hat das ein weltweites Vakuum am Schweinefleischmarkt verursacht, das die Preise in die Höhe getrieben hat. Mittlerweile hat China die Bestände in einem Tempo hochgefahren, das bei uns undenkbar wäre.

Wie meinen Sie das?

Versuchen Sie einmal in Österreich die Genehmigung für einen Schweinestall zu bekommen. In China wird beschlossen, dass ein paar Großställe gebaut werden und dann wird das umgesetzt.

Was in Europa und Asien gleich ist, ist das Auftreten der afrikanischen Schweinepest, derzeit etwa in Deutschland. Schlägt das internationale Wellen?

Ja, obwohl es in Deutschland nur vereinzelt Fälle gab und kaum Tiere gekeult werden mussten, haben asiatische Länder die Importe aus Deutschland gestoppt. Jetzt drängen die deutschen Übermengen in den europäischen Markt. Deutsche Schweinezüchter verkaufen derzeit unter ihren Produktionskosten. In Österreich ist die Situation nicht so dramatisch.