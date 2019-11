Zu wenig gentechnikfreies Schweinefleisch in Supermärkten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mitarbeiter der Umweltschutz-Organisation

„ Greenpeace“ untersuchten Schweinefleisch

in 9 Supermärkten in ganz Österreich.

Nur 1 von 10 Proben war gentechnikfrei.

Fast alle Schweine bekamen Futter,

das gentechnisch verändert wurde.

Das bedeutet, dass die Pflanzen

für das Schweinefutter

gentechnisch behandelt wurden.

Dabei geht es darum, die Eigenschaften

der Pflanze zu verbessern.

Die Pflanze wird so behandelt,

dass sie größer wachsen und

mehr geerntet werden kann.

Es gibt aber auch österreichische Supermärkte,

die gentechnikfreies Schweinfleisch verkaufen.

Vor allem die Schweinefleisch-Produkte

von den Eigenmarken der Supermärkte „ Merkur“, „Spar“,

„ Hofer“, „MPreis“ und „ Lidl“,

bieten gentechnikfreies Schweinefleisch an.

Es gibt zum Beispiel die Marken „ Merkur Fair zum Tier“

oder „Fair Hof“, von Hofer oder

„Tann schaut drauf“, von Spar.

Diese 3 Marken wurden bei der Untersuchung

am besten bewertet.

Die Schweine aus diesen Betrieben haben mehr Platz

und sind öfter an der frischen Luft.

Außerdem fressen die Tiere gentechnikfreies Futter.