Flaute ist vorbei, die Konjunktur kommt endlich in Fahrt

Das Wachstum ist zwar noch nicht enorm, ist aber doch gut genug, um mehr Beschäftigung zu schaffen. Die beiden Foschungsinstitute WIFO und IHS sagen voraus, dass die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im kommenden Jahr um 0,8 Prozent steigen wird. Allerdings wird auch die Arbeitslosenquote weiter steigen, weil sich das sogenannte Arbeitskräftepotenzial vergrößert: Durch Frauen, die vermehrt auf den Arbeitsmarkt drängen, durch Zuwanderer sowie durch Ältere, denen der Weg in die Frühpension versperrt ist.

Ein Ärgernis für die Verbraucher bleibt die Inflation. Sie geht zwar etwas zurück, bleibt mit Werten um die zwei Prozent aber hartnäckig hoch. „Dienstleistungen, Gebühren und Gastronomie“ sieht WIFO-Chef Karl Aiginger als Haupttreiber des heimischen Preisniveaus. Regelmäßig weise Österreich Teuerungsraten auf, die um einen halben Prozentpunkt höher sind als jene in Deutschland. „Wettbewerb ist in Österreich kein gern gesehenes Modell“, stellt Aiginger trocken fest und fordert wesentlich mehr Anstrengungen in Sachen Wettbewerbspolitik ein.