Konjunktur hängt in Warteschleife

Trotz Konjunkturerholung in den USA, Japan und Teilen Südostasiens sowie Südamerikas bleibt die Wirtschaftsentwicklung in Europa - vor allem im Euroraum - besonders schwach, stellte das Wifo am Freitag fest. Belastet werde die Konjunktur in der Eurozone durch eine starke Einschränkung der öffentlichen Nachfrage in etlichen EU-Ländern gleichzeitig, die steigende Arbeitslosigkeit, eine gehemmte Kreditvergabe und die Flaute des Welthandels.