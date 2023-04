Fixiert: Vier neue Namen auf Top-Jobs im AMS

Der Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) hat am Mittwoch personelle Weichen für die Spitzen von mehreren Landesgeschäftsstellen gestellt. Im AMS Wien übernimmt Winfried Göschl ab 1. Juli 2023 die Geschäftsführung von Petra Draxl, die ab Juli in den Vorstand des AMS Österreich wechselt. Geschäftsführerin des AMS Tirol wird mit sofortiger Wirkung Sabine Platzer-Werlberger, wie das AMS in einer Aussendung mitteilte.