Bei der Arbeiterkammer (AK) stößt der Schritt auf Unverständnis: „Die jüngsten Erfolge am Arbeitsmarkt sind zum Teil auch auf eine intensivere Betreuung bei bestimmten, schwer vermittelbaren Gruppen zurückzuführen“, sagt AK-Arbeitsmarktexpertin Silvia Hofbauer zum KURIER. Jetzt sei wieder mit steigender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu rechnen, und daher „ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt“ für solche Einsparungen. AMS-Beraterinnen und -Berater könnten nicht so einfach am Arbeitsmarkt rekrutiert werden, sondern müssten erst eingeschult werden. Das Personal sollte daher unbedingt gehalten werden.

Nicht-Nachbesetzung

AMS-Sprecher Mathieu Völker beruhigt. „Die 250 Planstellen werden im kommenden Jahr durch Nicht-Nachbesetzung von Personal abgebaut.“ Das betreffe alle Bundesländer. Das AMS beschäftigt aktuell etwa 6.500 Mitarbeitende. Eine intensivere Betreuung habe aber durchaus positive Effekte auf die Vermittlung, wird betont. Durch das geringere Budget stehen auch diverse Arbeitsmarkt-Projekte auf den Prüfstand. Konkret wird die Aktion „Sprungbrett“ zur Wiedereingliederung von Langzeitbeschäftigungslosen wieder eingestellt, bestätigt Völker. Die Maßnahme sei zeitlich befristet gewesen. Laut AK fehlen auch einigen Job- und Qualifizierungsoffensiven derzeit die Mittel für eine Weiterführung.