Fischler-Nachfolge: Rauer Wind beim Forum Alpbach

An der Gerüchtebörse gilt derzeit der frühere Neos-Chef Matthias Strolz als Favorit. Seit seinem Ausstieg aus der Politik ist der charismatische liberale Parteigründer Buchautor und Unternehmer. Er brachte sich sehr in die Gründung der Mega Bildungsstiftung der B&C-Holding ( Österreichs zweitgrößte Industrieholding) ein, ist dort im Beirat und bekommt ab März auf Puls 4 die "Mega Bildungsshow". In der Primetime. Strolz ist derzeit nicht erreichbar, weil auf Urlaub und offline.