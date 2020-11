Firmenübernahmen: Kaufen ist gut – Kontrolle besser

Es ist Krise. Aber trotz der aktuell unerfreulichen Entwicklung wird auch diese Krise wieder vorbeigehen und die Geschäfte werden ihren normalen Gang gehen. So wollen sich 23 Prozent der Klein- und Mittelunternehmer in den nächsten fünf Jahren operativ aus ihrem Unternehmen zurückziehen. Bei aktuell etwa 345.200 Klein- und Mittelunternehmen in Österreich (laut KMU Forschung Austria) sind das rund 79.400 Betriebe. Das zeigt eine aktuelle Studie der Österreichischen Notariatskammer (ÖNK).

Die Mehrheit der Unternehmer würde dabei gerne einen Nachfolger aus der Familie bevorzugen. 15 Prozent denken an verdiente Führungskräfte im Unternehmen. Und 16 Prozent würden ihre Firma auch an Interessenten von außerhalb übergeben.

KURIER und Servus TV haben dazu in den vergangenen fünf Wochen eine Serie publiziert, die nun mit einer abschließenden Frage endet: Was müssen Personen beachten, die ein Unternehmen erwerben wollen?