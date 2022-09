Firmen setzen auf Weiterbildung - doch Lust darauf sinkt

Damit will K√ľhnel erreichen, dass √Ėsterreich beim Thema Weiterbildung auf die europ√§ischen Spitzenreiter in Skandinavien, den Niederlanden und der Schweiz aufschlie√üt. Dort h√§tten in den letzten vier Wochen jeder vierte bis jeder dritte irgendeine Form von Weiterbildung konsumiert, in √Ėsterreich jeder siebte. Das sei n√∂tig, um den Innovations- und Wirtschaftsstandort √Ėsterreich zu erhalten.