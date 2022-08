Schaufenster zu mehr Chancen am Arbeitsmarkt in NÖ

Aus- und Weiterbildung, berufliche Umorientierung oder Jobsuche: die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind vielfältig. Über die ebenso vielfältigen Beratungs- und Fördermöglichkeiten wollen das Land NÖ, die Menschen und Arbeit GmbH (MAG), das Arbeitsmarktservice (AMS) und weitere Partner nun im „Schaufenster Arbeitsmarkt“ informieren.

Das erste dieser Pop-up-Lokale in Niederösterreich eröffnete am Montag in der Mödlinger Herzoggasse 6. Zwei Wochen lang sind zehn Partner des Landes vor Ort vertreten, um ihr Service vorzustellen. „Wir wollen das Angebot direkt vor Ort zu den Menschen bringen“, betonte Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) bei der Eröffnung mit Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) und MAG-Geschäftsführer Martin Etlinger.

Jobangebot so hoch wie nie zuvor

Spezifische Beratung gibt es zu den aktuellen Themen Gesundheitsberufe, „Lehre & Berufsorientierung“, „Berufliche Weiterbildung & Kompetenzorientierung“ sowie „Arbeiten in der Region“.

Dabei sind: AMS Niederösterreich, Sozialministeriumservice, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschafts- und Landarbeiterkammer sowie Landesgesundheitsagentur, WIFI und BFI.

Nächster Standort für das „Schaufenster Arbeitsmarkt“ ist ab 12. September Wiener Neustadt, ab 26. September dann Gänserndorf (beides - wie Mödling - Bezirke mit vergleichsweise hohen Arbeitslosenzahlen).

Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, zur Initiative: "Mit knapp 22.000 freien Stellen, die beim AMS gemeldet sind, ist das Jobangebot in Niederösterreich aktuell so hoch wie noch nie zuvor. Die zentrale Frage beim Berufsein- oder Umstieg ist: Welcher Beruf bzw. welche Ausbildung passt zu mir? Den eigenen Kompetenzen auf den Grund zu gehen, ist der erste Schritt, um im Erwerbsleben gut voran zu kommen."

"Viele kleine Bausteine"

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, erklärt: „Jede zehnte Stelle kann von niederösterreichischen Unternehmern nicht mehr besetzt werden. Die eine große Lösung dafür gibt es allerdings nicht, sondern viele kleine Bausteine. Einer davon ist die frühe Berufsorientierung, damit junge Menschen ihre Talente und Fähigkeiten sowie Chancen am Arbeitsmarkt bald erkennen. Genauso wichtig ist auch die regelmäßige Weiterbildung im Lauf des gesamten Berufslebens. Das WIFI der Wirtschaftskammer Niederösterreich leistet dazu bereits jetzt einen wesentlichen Beitrag. Die Unterstützung der Aktion „Schaufenster Arbeitsmarkt“ ist uns daher ein großes Anliegen, denn sie ist ein weiterer Baustein um unsere Betriebe im Kampf gegen den Mitarbeitermangel zu unterstützen.“

Und AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser ist überzeugt: "Berufsorientierung und Weiterbildung sind seit Jahren ganz zentrale Themen der Arbeiterkammer und des ÖGB. Wir können es uns nicht leisten, auf die persönlichen Stärken und Talente eines jeden einzelnen zu verzichten. Auch WiedereinsteigerInnen und UmsteigerInnen im Arbeitsmarkt stehen viele Perspektiven offen. Das BFI NÖ mit seinen vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten ist dabei ein starker Partner für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich. Direkte und persönliche Beratung in den Regionen ist wichtig, um das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten und Berufen bekannt zu machen."