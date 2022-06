Selbsttest: Ist das wirklich der richtige Beruf für mich?

„Menschen haben unendlich viele Talente"

Jeder wird mit gewissen Talenten geboren, sagt Karriere Coach und Geschäftsführer von Lackner & Kabas, Alfred Lackner. Man könne also nicht untalentiert sein: „Menschen haben unendlich viele Talente. So viele, dass es gar nicht möglich ist, alle herauszufinden.“ Grundsätzlich könnten Talente zu Kompetenzen weiterentwickelt werden. „Wenn man beispielsweise groß ist und eine gute Visuo-Motorik hat, so hat man die richtigen Anlagen für Basketball.“ Die Frage sei aber : „Wird dieses Talent gebraucht? Wenn Basketball in unserer Gesellschaft nicht existiert würde, wäre diese Anlage unnötig.“ Talente seien somit umgebungsorientiert.

"In der Jugend hat man viel Potenzial"

, so Lackner, jedoch wenig Kompetenz. Das Ziel sei es, an Kompetenz zu gewinnen. Wenn man älter wird, sei es genau umgekehrt: Man habe viel Kompetenz und weniger Potenzial. „Als junge Person fragt man sich: ,Wo kann ich Kompetenzen entwickeln?‘ Im Alter entwickelt sich dies in ,Wo passen meine Kompetenzen dazu?‘“, so der Karriere Coach.

Je mehr Talent oder Potenzial man hat, desto schneller kann man eine Kompetenz erlernen. „Deswegen sollte man sich fragen, ob das Potenzial ausreichend ist.“, meint Lackner. Ein weiteres Problem, das sich ergibt, ist der Erfolg im falschen Beruf, wenn man beispielsweise Talent hat, jedoch keinerlei Interesse an dem Bereich.

"Welche Tätigkeit bringt Energie?"

„Heutzutage fehlt es an Motivation. Man sollte vor der endgültigen Berufswahl herausfinden, welche Tätigkeit Energie bringt.“ Dies gestalte sich in einer Welt, in der alles immer schneller ablaufen müsse, entsprechend schwierig. „Durch diesen Druck die Berufswahl pragmatisch aus, was wiederum in Zukunft zu Unzufriedenheit führt.“

Die drei Stufen des Berufslebens

Zu der Wiener Potenzialanalyse von Lackner & Kabas gehöre auch eine biografische Analyse. Erfragt wird hier, warum welcher Berufs- und Bildungszweig gewählt oder eben nicht gewählt wurde. „Unsere Berufsorientierung beginnt schon im Kindesalter. Beispielsweise wollen viele zu nächst eine Lehrperson werden, weil sie anfänglich nur mit diesen Berufen konfrontiert werden. Lackner teilt die berufliche Laufbahn in drei Stufen: „Die Jahre zwischen zwanzig und dreißig sollte man zur Findung der beruflichen Richtung nutzen. Dazu braucht es Erfahrungen und Engagement. Dann beginnt die Phase der Etablierung im Beruf. Ab fünfzig sollte man immer mehr das machen, dass einem entspricht, einfach ,genießen‘.“