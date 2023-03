Finanzexperten beraten Jugendliche kostenlos in Geld-Fragen

Der Österreichische Verband Financial Planners führt ab morgen, Montag, bis einschließlich kommenden Sonntag im Zuge der Global Money Week eine kostenlose Finanzberatungsaktion für Jugendliche und junge Erwachsene durch. Die Gespräche werden von zertifizierten Finanzberatern österreichweit angeboten und können entweder persönlich, am Arbeitsplatz des jeweiligen Beraters oder online stattfinden.

Die Global Money Week ist eine weltweite Initiative, die sich der Förderung von Finanzbildung und finanzieller Inklusion bei Kindern und Jugendlichen widmet. In Österreich gibt es in dem Bereich offenbar noch viel Nachholbedarf. So gaben 60 Prozent aller befragten Schülerinnen und Schüler in einer Studie der Erste Group an, wenig bis gar nichts über das Thema Finanzen zu wissen.

„Finanzbildung ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Bildung. Leider wird dieses Thema in der Schule oft vernachlässigt", sagt Guido Küsters, Geschäftsführender Vorstand beim Österreichischen Verband Financial Planners. "Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Verband unseren Beitrag leisten und jungen Menschen dabei helfen, sich hier besser zurechtzufinden."

Beratung an Schulen

Financial Planners verschreibt sich dieser Angelegenheit schon seit längerem. So schickt die Organisation ausgewählte Verbandsmitglieder als Finanzcoaches an Schulen, um Kinder und Jugendliche altersgerecht an Geld-Themen heranzuführen. Mit der aktuellen Pro-Bono-Initiative wird dieser Weg weiterverfolgt. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen zu helfen, ein besseres Verständnis für Themen wie Umgang mit Geld, Haushaltsplanung, Sparen und Anlegen, und Schulden zu entwickeln", sagt Küsters. "Wir möchten ihnen zeigen, wie sie mit ihrem Geld sinnvoll umgehen. So werden sie vor Vermögensverlusten und Schuldenfallen geschützt und verstehen, dass Finanzplanung gleichzeitig auch Lebensplanung ist. Denn sehr oft ist das Verständnis von Lebensqualität an die Erreichung finanzieller Ziele geknüpft."

Weitere Infos unter www.cfp.at