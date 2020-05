EZB-Urteil: Ein Sonderweg in die Sackgasse

Den Finanzmärkten war das Urteil der Verfassungsrichter aus Karlsruhe kaum mehr wert als ein Achselzucken. Der Euro? Sackte kurz gegenüber dem Dollar ab, aber alles im Rahmen eines normalen Wochenverlaufs. Deutsche und italienische Staatsanleihen, die vom EZB-Urteil theoretisch am stärksten betroffen sind? Die Zinsschere ging nur minimal auseinander.

Alles beim Alten also, obwohl deutsche Verfassungsrichter die EZB-Anleihenkäufe in Teilen als verfassungswidrig bewertet und sich gegen ein Urteil des höchsten EU-Gerichts, des Europäischen Gerichtshofs ( EuGH) in Luxemburg, gestellt hatten? Das wäre ein Trugschluss.