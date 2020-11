Experten: "Lage der US-Wirtschaft ist eine Chance für Europa"

So hatte Biden unter anderem mehr Geld für die marode Infrastruktur und sozialen Wohnbau sowie eine Anhebung der Unternehmenssteuern auf von 21 auf 28 Prozent oder auch ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Bewältigung des Klimawandels angekündigt.

Falsche Richtung

Die letzten beiden Maßnahmen könnten bei komplizierten Mehrheitsverhältnissen im Senat nicht in dieser Form zustande kommen. „Und auch nicht in der erhofften Geschwindigkeit“, ergänzt Wirtschaftsforscher Karl Aiginger. „Denn das Land ist vier Jahre in die falsche Richtung gegangen.“

Die Verdoppelung der Mindestlöhne auf 15 Dollar in der Stunde dürfte laut Experten wohl auch erst in einer zweiten Amtszeit möglich sein. Dabei, so Aiginger, würden die Reallöhne seit Jahrzehnten stagnieren.

Verschuldung

Wenig ändern dürfte sich auch an der weiter steigenden Verschuldung sowie am Handelsbilanzdefizit. „Vieles wurde in Billigländer ausgelagert. Aber dann sind die Chinesen am Defizit schuld“, urteilt Aiginger süffisant. Beim Wirtschaftswachstum selbst kann es nach dem Corona-bedingten Einbruch nur nach oben gehen.

Und was heißt das alles für Europa? Der Dollar hat sich zum Euro abgeschwächt, was US-Unternehmen beim Export hilft, da ihre Waren im Ausland günstiger werden. Allerdings, so Aiginger, würden viele amerikanische Konzerne auf veraltete Technologien setzen, die Digitalisierung sei ausgeblieben. „Die Lage ist eine Chance für Europa.“ Insbesondere der Green Deal der EU, also das Forcieren von grünen Technologien.