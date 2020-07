US-Wirtschaft: Fed muss Kurs inmitten der Coronawelle abstecken

"Angesichts des in Teilen des Landes inzwischen außer Kontrolle geratenen Coronavirus wachsen die Zweifel an einer nachhaltigen Erholung der US-Wirtschaft", so Ökonom Ulf Krauss von der Helaba.

Dies dürfte auch die US-Währungshüter beunruhigen, zumal ihre Wirtschaftsprognosen für das zweite Halbjahr im Basis-Szenario auf einer Eindämmung der Epidemie in den USA fußen. Die Virus-Welle werde auf dem Fed-Treffen für schlechte Stimmung sorgen, meint Chefökonom Karim Basta vom Anlageberatungshaus III Capital Management.