USA-China: Politik mit der Abrissbirne

Jüngste Eruption in dem an mehreren Fronten geführten Kalten Krieg 2.0: Washington und Peking überziehen sich wechselseitig mit der Zwangsschließung von Konsulaten. Nachdem die Amerikaner die chinesische Vertretung in Houston im US-Bundesstaat Texas in dieser Woche als Inkubator für Spionage und Wirtschaftskriminalität ausgemacht und einen beispiellosen Platzverweis verhängt hatten, konterte China mit dem dekretierten Aus für das US-Konsulat in Chengdu. Weitere Nadelstiche sind programmiert.

Dass die einen Wendepunkt in den Beziehungen der Supermächte markieren, bewies jetzt US-Außenminister Mike Pompeo. Nachdem Trumps Chef-Diplomat in Europa bei verhaltener Resonanz für eine „breite Allianz“ gegen den globalen Machtanspruch Pekings getrommelt hatte, gab er am Donnerstag an historischer Stelle eine Grundsatzrede, die laut US-Kommentatoren das Fundament der chinesisch-amerikanischen Beziehungen „mit der Abrissbirne traktierte“.