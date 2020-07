USA-China: Zeichen eines "neuen Kalten Krieges"

Die USA haben eine Botschaft in Peking und Konsulate in fünf anderen Städten auf dem chinesischen Festland: Schanghai, Guangzhou, Chengdu, Shenyang und Wuhan. Außerdem gibt es ein Konsulat in Hongkong. Chengdu sei in etwa der „Mittelweg“ sagt Cheng Xiaohe von der Renmin University zur Financial Times: „Wenn China Wuhan gewählt hätte, ein leeres Konsulat, dann würde es schwach wirken. Wenn China Hongkong, Guangzhou oder Shanghai gewählt hätte, wäre es zu ernst gewesen.“

Das US-Konsulat in Wuhan ist informeller Partner vom chinesischen Konsulat in Houston, das derzeit geräumt wird. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie ist es seit Monaten leerstehend. US-Diplomaten hatten beanstandet, dass hinter der Aufforderung Pekings, nach Wuhan zurückzukehren und einen Coronatest abzugeben das eigentliche Ziel stehe, an DNA-Proben der Amerikaner zu kommen, schreibt CNN.

Ist das ein Kurswechsel Chinas?

Ein leeres Konsulat zu schließen hätte nicht den nötigen Effekt erzielt, sagt Jeff Moon, früherer Generalkonsul in Chengdu, gegenüber CNN. Es sehe also eher danach aus, als wolle China den Konflikt weiter eskalieren. Chengdu sei das einzige US-Konsulat im Westen Chinas, wo viele US-Firmen tätig sind.

Bis zuletzt schien China zwar den Konflikt stur weiterzuverfolgen, jedoch gab sich Peking nach außen immer wieder eher diplomatisch und deeskalierend. Die Entscheidung zum Konsulat von Chengdu ist zwar eine leichte Abkehr von diesem Weg, aber kann noch nicht als totaler Kurswechsel betrachtet werden.

Denn in Wahrheit stehen die Zeichen schon länger auf Eskalation. Während die USA zwei Flugzeugträger im Südchinesischen Meer patrouillieren lassen, verlegte Peking Kampfjets auf dortige Inseln, um Chinas Anspruch auf das Seegebiet zu untermauern.