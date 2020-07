USA: Vier Millionen Corona-Infizierte; 76.000 neue Fälle

Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität um 1225 auf insgesamt mehr als 144.000 Fälle. Erst am 8. Juli war in den USA die Marke von drei Millionen nachgewiesenen Infektionen überschritten worden. In nur gut zwei Wochen kamen damit eine Million Fälle hinzu.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sagte Trump am Donnerstag den für Ende August in Florida geplanten Nominierungsparteitag ab. Es sei nicht die richtige Zeit, um einen "großen und überfüllten Parteitag" abzuhalten, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Seine offizielle Nominierung für die Wiederwahl werde stattdessen in einem kleineren Format durch republikanische Delegierte im Bundesstaat North Carolina erfolgen, kündigte der Präsident an.