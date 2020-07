Corona & Trump: Wie die USA durch eine ihrer "instabilsten Zeiten" irrlichtern

Traurige Rekorde

Am 15. März meinte Trump noch: "Dies ist ein sehr ansteckendes Virus. Es ist unglaublich. Aber wir haben eine enorme Kontrolle darüber." Lockdowns in betroffenen Bundesstaaten wie New York führten nur lokal zu einer Abnahme der Infektionen. Das Ergebnis: Während in den meisten europäischen Staaten die Corona-Fälle bis zum Juni deutlich zurückgingen, blieben und bleiben die Kurven in den USA nicht nur auf einem hohen Niveau - landesweit steigen sie.

Selbst der oberste US-Immunologe, Anthony Fauci, übt deshalb regelmäßig subtile Kritik am Krisenmanagement des Präsidenten und der Bundesstaaten. Zuletzt meinte er, dass die Beschränkungen in den südlichen Bundesstaaten zu schnell wieder gelockert worden seien. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht, würden immer noch in der ersten Welle stecken und „sofortiges Handeln“ sei notwendig, so Fauci. Übrigens hat das Weiße Haus in den vergangenen Wochen mehrmals Anfragen für TV-Interviews mit Fauci abgelehnt, wie der US-Sender CNN vermeldete. Der Experte kommt nun vermehrt in Podcasts zu Wort.