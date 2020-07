Machtwechsel in WHO: China füllt Trumps Vakuum

Hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu langsam auf SARS-CoV-2 reagiert? Es gibt gewisse Indizien. Da wäre der Umstand, dass die WHO Mitte Jänner nicht von einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung ausging, während in Wuhan bereits ein Container-Spital gebaut wurde und Menschen auf offener Straße kollabierten. Den Einreisestopp für Chinesen – ausgesprochen von den USA, Ende Jänner – kritisierte die WHO.

Da wäre ein Bericht Anfang März, der Chinas zügige Reaktion auf das hochansteckende Virus überschwänglich lobte, während Taiwan die WHO bereits im Dezember vor einer neuartigen Lungenkrankheit in Wuhan gewarnt hatte, was wiederum ignoriert wurde. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus meinte jüngst: "Wir können China nicht dafür kritisieren, zu spät gehandelt zu haben." Das sei nämlich nicht belegt.

Die WHO hat wegen der internationalen Kritik an ihrem Krisenmanagement nun eine "unabhängige Prüfkommission" eingesetzt, der Neuseeland und Liberia vorsitzen. Sie soll den Umgang mit und die Reaktion auf das Virus evaluieren. Damit "die Wahrheit, was geschehen ist", klar werde, wie der Äthiopier Tedros es formulierte. Das Virus habe die Welt als "Geisel genommen", man könne es nur gemeinsam besiegen.