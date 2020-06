WHO-Chef verteidigt China: "Zu spätes Handeln nicht belegt"

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die Rolle der EU im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie gelobt. "Die WHO schätzt die Führungsqualitäten der EU in diesen beispiellosen Zeiten sehr", sagte Tedros am Donnerstag vor dem Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments.

Kritik einiger Abgeordneter an der Haltung seiner Organisation zu China wies er zurück. Die EU-Abgeordneten hoben mehrheitlich die Bedeutung der WHO im weltweiten Kampf gegen das neuartige Coronavirus hervor. Seine Fraktion unterstütze "nachdrücklich" Tedros' persönliches Engagement und die WHO als Organisation, sagte der Konservative Peter Liese (CDU). "Ich glaube, dass das ganze Parlament Sie unterstützt". Glücklicherweise habe Tedros nichts gemein mit US-Präsident Donald Trump, der in der Krise falsch agiere.