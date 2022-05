Ages: Existenz ruiniert – eine Frau wehrt sich

Doch der Reihe nach. Im Herbst 2021 wurde die pensionsbedingte Neubesetzung der Medizinmarktaufsicht der Ages ausgeschrieben. In der Öffentlichkeit tobten die Impfgegner gegen Gesundheitsminister und Regierung, die Stimmung gegen die Pharmaindustrie war auf einem negativen Höhepunkt.

Tieben, seit 1995 in der Pharmig, hatte die Fachabteilung „Regulatory Affairs, Supply & Innovation“ aufgebaut und bewarb sich. In der achtköpfigen Bewerbungskommission saß neben den zwei Geschäftsführen auch Katharina Raich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit im Ministerium. An der Qualifikation von Tieben, die kein politisches Netzwerk hat, gab es keine Zweifel, die Entscheidung für sie fiel einstimmig. Auch ein Personalberater wurde beigezogen.