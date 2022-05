OMV lässt Gaslieferverträge mit Russland überprüfen

Heute allerdings entpuppen sich die Vereinbarungen immer mehr als Knebelverträge mit einem Milliarden-Risiko für die OMV. Allein 2014 hatte Putin die Krim annektiert und das politische Risiko war wesentlich größer bei den alten Verträgen.

Der Österreich-Vertrag läuft bis 2040 und deckt 80 Prozent des heimischen Bedarfs. Erstmals schloss die OMV auch einen Liefervertrag mit Deutschland ab, der mit 2032 befristet ist. Verrechnet wird mit Gazprom nach einer Preisformel, die sich am aktuellen Marktpreis des Central European Gas Hub (CEGH) orientiert.

Offenbar wurde einem günstigen Preis alles untergeordnet. Je größer das Volumen und je höher das Risiko für die OMV, desto niedriger wurde der Preis. Bemerkenswert: Trotz der Langfristigkeit gibt es für die OMV keine Ausstiegsklausel.

Österreich muss immer zahlen, auch wenn kein Gas fließt, aus welchem Grund ach immer. Das wird den Russen durch die „Take-or-Pay“-Klausel garantiert. Diese ist im Gashandelsgeschäft durchaus üblich, erklärt ein internationaler Experte, allerdings nicht in dem Ausmaß, das sich die OMV diktieren ließ. Im österreichischen Vertrag umfasst diese Klausel rund 95 Prozent der maximalen Liefermenge.

In Deutschland wollte die OMV damals Marktanteile erobern, der größte Kunden ist BASF. Die Preise für die Belieferung des Chemiekonzerns, zu dem Seeles vorheriger Arbeitgeber Wintershall gehört, sind angeblich so günstig, dass kaum die Verwaltungskosten gedeckt werden. In Summe sind die Gewinne der OMV aus dem Gashandel mit Russland wie berichtet mit rund 20 Millionen Euro äußerst bescheiden.

andrea.hodoschek