Ex-VW-Chef Winterkorn 75: Wenig Beitrag zur Dieselskandal-Aufklärung

Jedenfalls nicht öffentlich, nicht im Gerichtssaal. Ein medizinisches Gutachten erspart es ihm bisher, beim ersten großen Strafprozess in Braunschweig persönlich erscheinen zu müssen. Die Anklage in dem Verfahren, das seit September 2021 gegen vier andere Ex-VW-Manager sowie -Ingenieure läuft, lautet auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug mit dem Täuschungsprogramm. Dessen Funktion sei es gewesen, VW-Diesel nur auf dem Prüfstand den Abgasstrom vollständig reinigen zu lassen.

Seine Abwesenheit stößt Kritikern der Autoindustrie wie Prozessteilnehmern gleichermaßen sauer auf. "Die Botschaft, hier zu sitzen ohne Herrn Winterkorn, ist eine Katastrophe", sagte ein Anwalt der übrigen Vier, die in Runde eins am Landgericht antreten mussten. "Sich der Verantwortung für das eigene Handeln zu stellen, sieht anders aus", meinte ein Verteidiger-Kollege. Die Staatsanwaltschaft will Winterkorn ebenso rasch auf der Anklagebank Platz nehmen sehen.

Der Ex-Chef musste sich drei Hüftoperationen unterziehen. Die Folgen der Eingriffe führten zum Gutachten, das fehlende Verhandlungsfähigkeit attestierte - für den Vorsitzenden Christian Schütz die Basis, das Verfahren abzutrennen. Dass Winterkorn langwierige Reha-Maßnahmen durchlaufen muss, bestreiten viele der Beteiligten auch nicht. Aber deswegen seinen Part auf unbestimmte Zeit aussetzen? Wird er überhaupt noch vor dem Richter erscheinen?

Kaum ein Topmanager ist binnen so kurzer Zeit so tief gestürzt. "Mr. Volkswagen" sonnte sich in den Erfolgen einer Rekordjagd, die während seiner fast neun Jahre an der Spitze der größten europäischen Autogruppe kein Ende zu nehmen schien. In einem Abschiedsvideo an die Belegschaft war Winterkorn sichtlich mitgenommen. Es komme "alles auf den Tisch - so schnell, gründlich und transparent wie möglich".