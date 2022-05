Volkswagen steckt "beispiellose" Krisen noch ganz gut weg

Das Preisniveau fĂŒr Neu- und Gebrauchtwagen ist hoch. Dabei kommt die Verknappung des Angebots infolge der Chipkrise zum Tragen, zum anderen leiten die Hersteller die verfĂŒgbaren Halbleitermengen oft in gewinntrĂ€chtigere Oberklasseautos um. Wie stark weitere Verteuerungen auf die Endkundenpreise durchschlagen wĂŒrden, lĂ€sst sich noch nicht beziffern. In Deutschland ist eine ZurĂŒckhaltung der Verbraucher spĂŒrbar: Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt nahmen die Neuzulassungen im April um mehr als ein FĂŒnftel gegenĂŒber dem Vorjahresmonat ab.

Damit die Kosten nicht ausufern, treibt VW auch seine bestehenden Umbau- und Einsparkonzepte voran. 2021 habe der Konzern die Fixkosten von gut 23 auf 19 Milliarden Euro gedrĂŒckt, sagte Antlitz. "Ziel ist es, das Niveau dieses Jahr zu halten." Im Startquartal blieb das GesamtgeschĂ€ft weitgehend stabil: Obwohl die Gruppe gut ein FĂŒnftel weniger Fahrzeuge auslieferte, erhöhte sich der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf 62,7 Mrd. Euro. Eine Rolle spielte die Übernahme des US-Lkw-Bauers Navistar, der nun in den Zahlen enthalten ist.

Öl-Embargo und vielleicht auch Gas?

Ein wohl bevorstehendes europĂ€isches Öl-Embargo gegen Russland könnte die Situation komplizierter machen. "Wir sind besorgt", meinte Diess. Zum Kohle-Importstopp sagte er: "Wir sind gerade mitten im Umstieg von Kohlekraftwerken auf Gas. Wir versuchen, hier widerstandsfĂ€hig zu sein, können aber nicht beurteilen, was in den Lieferketten passieren wĂŒrde, falls es zu einem Abschneiden von der Gasversorgung kommt." Deutschlands Wirtschaft dĂŒrfte das ihm zufolge erheblich treffen.

Das MassengeschĂ€ft mit der VW-Kernmarke ist besonders von der schwierigen Lage betroffen. Der Umsatz der "Volumengruppe", zu der auch Skoda, Seat und die leichten Nutzfahrzeuge gehören, ging von 27,4 auf 24,4 Milliarden Euro zurĂŒck. Allein betrachtet rutschte VW Pkw bei den Erlösen von 17,6 auf 14,9 Milliarden Euro ab, das Ergebnis nahm geringfĂŒgig von 490 auf 513 Millionen Euro zu.

Audi, Bentley und Lamborghini wuchsen zusammengenommen beim bereinigten Gewinn von 1,5 auf 3,5 Milliarden Euro. Porsche verdiente mit 1,4 Mrd. Euro ebenso mehr (Vorjahresquartal: 1,2 Mrd Euro).

Laut Diess bleibt die Nachfrage insbesondere nach E-Autos hoch - bei teils sehr langen Lieferzeiten: "In einigen MĂ€rkten verkaufen wir bereits das Modelljahr 2023." Er hoffe, dass die Corona-Restriktionen in China bis Ende Mai auslaufen. Dort arbeiten auch 600 BeschĂ€ftigte der Software-Sparte Cariad, um die Systeme "besser an die BedĂŒrfnisse der Kunden anzupassen". Das GeschĂ€ft lief zuletzt nicht so gut wie erhofft, weil dort bestimmte Funktionen nicht angeboten wurden.

In den USA, wo die Gruppe bis 2030 zehn Prozent Marktanteil erreichen will, setzt VW auch stĂ€rker auf E-Fahrzeuge. ZunĂ€chst solle die Produktion im bestehenden Werk in Chattanooga in etwa verdoppelt werden, sagte Diess. Man denke ĂŒber "zusĂ€tzliche KapazitĂ€ten nach, aber das ist noch nicht entschieden, ob das in den Vereinigten Staaten oder in Mexiko sein wird - höchstwahrscheinlich in den USA."

Auch bei Cariad will VW mehr investieren. "In diesem Jahr planen wir rund 3 Mrd. Euro ein, das kann auch nĂ€chstes Jahr noch einmal etwas ansteigen", sagte Antlitz. Noch ist die Sparte defizitĂ€r, ab 2026 sollen dann RĂŒckflĂŒsse der Marken zur fertigen Software die Wende bringen. Cariad-Chef Dirk Hilgenberg schrieb in einem Brief an die BeschĂ€ftigten: "Es ist nicht unerwartet, dass nicht alles nach Plan lĂ€uft. Die GrĂ¶ĂŸenordnung der VerĂ€nderungen, die alle gleichzeitig bewĂ€ltigt werden wollen, ist beeindruckend."