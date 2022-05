VW, BMW & Mercedes: Deutsche Hersteller produzieren Hunderttausende Autos weniger

Die deutschen Autobauer werden einem Medienbericht zufolge heuer wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen k√∂nnen als zu Jahresanfang geplant. Die Branchenzeitung "Automobilwoche" berichtete unter Berufung auf Daten des Dienstleisters IHS Markit, besonders betroffen sei die Marke VW, die in diesem Jahr √ľber eine halbe Million Einheiten verliere. Bei Mercedes fehlten am Ende des Jahres 80.000 geplante Fahrzeuge, bei BMW sogar 100.000.

Der VW-Konzern konzentriere sich auf seine Premiummarken, die mehr Marge bringen. So steige die Produktion bei Porsche sogar, bei Audi gehe sie nur leicht zur√ľck. Leidtragender sei die Marke VW, bei der √ľber 500.000 Bestellungen aufgelaufen seien. "Wir setzen alles daran, im weiteren Jahresverlauf die Produktion trotz bestehender Engp√§sse bei Zulieferteilen zu stabilisieren, um Kundenfahrzeuge schnellstm√∂glich ausliefern zu k√∂nnen", sagte ein VW-Sprecher der "Automobilwoche". Alle Prognosen st√ľnden aber unter dem Vorbehalt weiterer Einschr√§nkungen in der Lieferkette durch den Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdown in China.

Knappes Angebot

Die Folgen des Mangels sind auf dem deutschen Automarkt bereits sichtbar. Die Rabatte f√ľr Neuwagen sind weiter gesunken. Grund ist das knappe Angebot, das sich aus den Produktionsengp√§ssen bei den Herstellern ergibt. Auch bei tageszugelassenen Fahrzeugen, jungen Gebrauchtwagen, den Vermieterfahrzeugen und den R√ľckl√§ufern aus dem Leasinggesch√§ft war das Fahrzeugangebot im April √§u√üerst eng, hei√üt es in der j√ľngsten Marktstudie des Duisburger "Center Automotive Research".