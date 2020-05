Ex-Hypo-Chefs in Bedrängnis

Die Republik Österreich muss am Donnerstag, 13. Dezember, zwei weitreichende Beschlüsse fassen: In der Hauptversammlung der Ende 2009 notverstaatlichten Hypo steht die Anfechtung des vor drei Jahren mit den Bayern abgeschlossenen Kaufvertrags zur Diskussion.

Die Republik will Irrtum bei der Hypo-Übernahme geltend machen. Die Bayern hätten Österreich getäuscht, weil sie die wahren Risiken, die in der Bank schlummerten und deren Finanzen nicht offen gelegt hätten. Der 13. Dezember ist die letzte Chance für Österreich, diesen Irrtum geltend zu machen. Denn am 14. Dezember läuft die Verjährungsfrist von drei Jahren ab. Irrtum ist aber auch die einzige Möglichkeit, gegen die Bayern vorzugehen.

Im nur zwölfseitigen Hypo-Übernahmevertrag vom Dezember 2009 hat die Republik nämlich auf sämtliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche gegenüber den Bayern verzichtet. Mit der Anfechtung des Kaufvertrags will Österreich zwar keine Rückabwicklung des Kaufs, aber eine sogenannte „Besserung“ – sprich: Geld von den Bayern.

Auf Geld von den Bayern hofft Österreich auch im zweiten wichtigen Beschluss, der am Donnerstag fallen könnte: Die rund drei Milliarden Euro, die die Bayern der Hypo als Darlehen zur Verfügung gestellt haben, will die Republik als Eigenkapital der Bank werten. Damit müsste es nicht zurück bezahlt werden und die Hypo könnte die Zinszahlungen einstellen.

Österreich hat sich in dieser Frage mit Gutachten abgesichert. Diese geben allerdings keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob die Bayern-Milliarden nun tatsächlich Bank-Kapital sind. Das Prozess-Risiko der Republik ist damit enorm hoch.

„Ich rechne klar mit einer Klage, weil das Geldkarussell, das die BayernLB gegenüber den Kärntner Hypo-Verkäufern geltend macht, im Gegenzug auch Österreich gegen die BayernLB geltend machen kann“, sagt Eike Hallitzy, bayerischer Grüner und Mitglied der Landesbanken-Kommission. „Neue Dokumente belegen, dass die BayernLB schon 2008 von den Machenschaften wissen musste.“