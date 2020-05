Nächste Anklage gegen vier Ex-Hypo-Chefs

Für die Republik ist der Beschluss der Anfechtung der Hypo-Übernahme am 13. Dezember die letzte Chance. Denn am 14. Dezember läuft die Verjährungsfrist von drei Jahren ab. Die Republik führt ins Treffen, die Bayern hätten vorsätzlich Risiken und Altlasten, die in der Bank schlummerten,

verschwiegen und auch nicht wahrheitsgemäß über die Kapitalsituation Auskunft gegeben. Die Bayern bestreiten die Täuschung der Republik vehement und beharren zudem auf der Rückzahlung der Milliarden.

Eine Entscheidung der Republik Österreich, ob jene 3,35 Milliarden Euro (inklusive Zinsen und Tilgungen) an Bayern-Geld als Hypo-Eigenkapital zu werten sind, hängt am Bericht der Gutachter: Martin Karollus und Michael Tumpel von der Universität Linz werden ihren Endbericht dieser Tage vorlegen. Die Kanzlei Fellner, Wratzfeld soll klären, ob die Hypo die Zinszahlungen für diese Gelder an die Bayern sofort stoppen darf.