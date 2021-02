EVN-Tochter erhielt weiteren Auftrag in Zypern

Die Anlagen Nikosia-Anthoupolis und New Nikosia werden nach wie vor von der WTE betrieben – die entsprechenden Verträge laufen bis 2034 bzw. 2023. Dazu kommt seit Ende des Vorjahres ein weiterer Auftrag für die Betriebsführung einer bestehenden Kläranlage, Moni, direkt am Meer gelegen und rund 20 Kilometer östlich der Stadt Limassol. Vertragslaufzeit sind fünf Jahre mit der Option auf Verlängerung.

Insgesamt hat die WTE im Vorjahr rund acht Millionen Euro Umsatz mit den Betriebsführungen auf Zypern gemacht – da die Betriebsführung der Anlage Moni erst mit Ende des Vorjahres übernommen wurde, wird es heuer mehr. Und auch neue Projekte sind in der Pipeline – Details verrät die EVN mangels Abschluss noch nicht.

Kläranlagen-Spezialist

Die WTE errichtet und betreibt nicht nur Anlagen auf Zypern, sondern in zahlreichen anderen Ländern – mit der Abwasserreinigungsanlage Czajka in Warschau in einem Konsortium etwa die größte Kläranlage Polens. Dazu kommen Anlagen im kroatischen Zagreb und sowie eine Abwasseranlage in Prag, um nur einige zu nennen.

Erst 2020 erhielt die WTE den Zuschlag für den Bau einer Kläranlage in Kuwait. Neben Kläranlagen und Trinkwasserversorgung ist die WTE in der Klärschlammverbrennung sowie der thermischen Abfallverwertung aktiv.

Die WTE hat ihren Sitz im deutschen Essen und ist seit 2003 eine 100-Prozent-Tochter der EVN. In Europa hat sie bereits über 100 Kläranlagen errichtet.